Son Dakika Haberleri: ABD'nin Kalan Son Diplomatları da Venezuel'dan Ayrıldı

ABD'nin Kalan Son Diplomatları da Venezuel'dan Ayrıldı

21 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.

ABD'nin Kalan Son Diplomatları da Venezuel'dan Ayrıldı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu. Pompeo, "An itibari ile Venezuela'da kalmış olan tüm diplomatlarımız ülkeden ayrıldı. Venezuela halkına ve Guaido'ya olan sıkı desteğimiz devam edecek. Özgür ve demokratik bir Venezuela'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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