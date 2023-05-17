ABD'de 3 kişinin öldürüldüğü saldırının faili 18 yaşındaki lise öğrencisi çıktı - Son Dakika
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ABD'de 3 kişinin öldürüldüğü saldırının faili 18 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

ABD'de 3 kişinin öldürüldüğü saldırının faili 18 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

17.05.2023 20:40

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı saldırının bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırganın, yanında taşıdığı 3 silahtan rastgele ateşlenen en az 150 mermiyle saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Farmington polisinin açıklamasında, saldırının failinin Beau Wilson isimli, 18 yaşında bir lise öğrencisi olduğu, hayatını kaybedenler arasında ise 97 yaşında bir kadının bulunduğu belirtildi.

Farmington Polis Şefi Yardımcısı Baric Crum, Wilson'ın, biri yarı otomatik üç silahla sokakta en az 150 mermi attığını, bu rakamın artabileceği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, saldırganın rastgele sıktığı kurşunlarına hedef olan diğer iki kişinin 79 ve 73 yaşlarında ve mağdurlarının üçünün de kadın olduğu tespitine yer verildi.

VURDUĞU İNSANLARI TANIMIYOR

Polis, zanlının, vurduğu insanların hiçbirini tanıdığı yönünde bir delilin bulunmadığını ve saldırı motivasyonunun ne olduğunun hala bilinmediğini kaydetti.

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe, dün yaptığı basın açıklamasında, bir silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş açarak 3 sivilin ölmesine 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtmişti.

Hebbe, olaya müdahale eden iki polisin de yaralandığı olayda saldırganın ölü ele geçirildiğini söylemişti.

YARALANAN İKİ POLİS TABURCU EDİLDİ

Farmington Belediye Başkanı Nate Duckett, zanlıyla girdiği çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan iki polis memurunun taburcu edildiğini söylemişti.

Polis, zanlının biri yarı otomatik olmak üzere 3 silahla bir süre sokaklarda yürüyerek önüne gelen "ev, araba ve insan" her şeye ateş açtığını ifade etmişti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham yaptığı açıklamada, kurbanların aileleri için dua ettiğini ve yaşanan silahlı şiddetin, "ülkedeki insanları nasıl yok ettiğini bir kez daha hatırlattığını" belirtmişti.

Kaynak: AA
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ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 3 kişinin öldürüldüğü saldırının faili 18 yaşındaki lise öğrencisi çıktı - Son Dakika


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