ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

6 saat önce

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azalış gösterdi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azalış gösterdi.?

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 675'e geriledi.

Perşembe günü 57,33 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 56,65 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 51,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 52,14 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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