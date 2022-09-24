ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi

24.09.2022 01:54
ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanmasının bedelinin ağır olacağı konusunda Moksova'yı gizli olarak uyardığı ileri sürüldü.

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanmasının bedelinin ağır olacağı konusunda Moksova'yı gizli olarak uyardığı ileri sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus topraklarının tehdit edilmesi durumunda stratejik silahlar dahil tüm imkanlarını kullanacağını açıklaması tartışmalara neden olurken, Washington bir taraftan konuşlu Rus nükleer silahlarını yakından takip ederken, diğer taraftan Moskova'ya gizli kanallar üzerinden uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'yı aylardır nükleer silah tehditleri konusunda uyardığını iddia etti.

Bu uyarıların ne zaman ve ne seviyede yapıldığına ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor ancak ABD yönetiminin başta Rus ordusuna Ukrayna savaşında esir düşmüş ABD vatandaşları dahil birçok konuyu Kremlin ile istihbarat üzerinden müzakere edildiği ileri sürülüyor.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Ulusal Güvenlik Konseyi, Putin nükleer silahlarla tehditte bulunmasını "sorumsuzca" olarak nitelerken bu demeçleri son derece ciddiye aldıklarını ve Rusya'nın nükleer silahlarını yakından takip ettiğini açıklamışlardı.

ABD yönetimi ayrıca, şu anda nükleer silahlarının konuşlanmasını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Biden da bir televizyon programında açık bir şekilde Putin'e hitap etmiş ve nükleer silahla tehdit etmemesi için Rus lideri uyarmıştı.

Böyle bir durumda ABD'nin vereceği yanıtın ağır olacağını ifade eden Biden, bu cevabın detaylarına ilişkin, Rusya'nın nükleer silahı kullanma şekline bağlı olacağını ifade etmişti.

ABD askeri uzmanları ve istihbarat, Putin'in Rusya'ya veya kendi yönetimine varoluşsal bir tehdit olmadan kapsamlı bir nükleer silah kullanımına yönelmeyeceği ancak savaşta taktiksel, düşük tesirli nükleer silahlar kullanma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyorlar.

YORUMLAR
500
G7 ülkeleri 'düzmece referandumları' kınadı G7 ülkeleri 'düzmece referandumları' kınadı ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'ı ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'ı ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:11 Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 01:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement