ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore Yaptırımları Açıklaması

ABD
'nin Seul
Büyükelçisi Harry Harris, Kuzey Kore
'ye yönelik yaptırımların ülke nükleer silahlardan tamamen arındırılana kadar devam edeceğini söyledi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore
'nin başkenti Seul'de düzenlenen güvenlik forumunda konuşan Harris, amaçlarının, Kuzey Kore'nin nihai ve tamamen doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması yönündeki ortak hedeflerini başarmak olduğunu dile getirdi.
Harris, "ABD ve müttefikimiz Güney Kore, yaptırımların Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılana kadar süreceği konusunda mutabık." dedi.
Büyükelçi Harris, Kuzey Kore'yi, ABD Başkanı Donald Trump
ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl Singapur
'da yapılan zirvede belirtilen nükleersizleşme taahhüdünü yerine getirmesi halinde "daha parlak, daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek" beklediği değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
'in, Kuzey Korelilere el uzatmak için çok büyük çaba gösterdiğini kaydetti.
Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
İki liderin, 27- 28 Şubat
'ta Vietnam
'ın başkenti Hanoi'de ikinci bir zirve için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.