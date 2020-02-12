Son Dakika › Güncel › ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2)
6 saat önce
GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜDışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ
Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi. Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun konuşulduğu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından James Jeffrey ve beraberindeki heyet bakanlıktan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Son Dakika ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı