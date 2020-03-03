ABD'nin Tennessee eyaletini vuran hortumda en az 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Tennessee eyaletini vuran hortumda en az 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran hortumda en az 22 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran hortumda en az 22 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.


Tennessee Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:41 
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