Son Dakika Haberleri: ABD'nin Türkiye ve Kürtler ile ilgili Açıklamaları Kabul Edilemez!

ABD'nin Türkiye ve Kürtler ile ilgili Açıklamaları Kabul Edilemez!

58 dakika önce

Turkish Coalition of America-TCA Amerikan yetkililerinin, Başkan Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı çerçevesinde, Türkiye için kullandıkları "Türklerin Kürtleri katletmesini engellemek" gibi ifadeleri resmi bir açıklamayla şiddetle kınadığını duyurdu.

ABD'nin Türkiye ve Kürtler ile ilgili Açıklamaları Kabul Edilemez!, System.String[]

TCA kurucusu ve başkanı Dr.Yalçın Ayaslı, "Bu tür ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin gerek kendi Kürt asıllı vatandaşlarıyla, gerek bölgesindeki Kürt toplumlarıyla olan tarihini ve güncel gerçeğini tümüyle saptıran, sorumsuz, kışkırtıcı ve kabul edilemez ifadelerdir" dedi.

Türkiye'nin milyonlarca Kürt asıllı vatandaşı bulunduğunu belirten açıklamada, Kürtlerin Türkiye'nin entegre vatandaşları olarak, en yüksek makamlara gelerek ülkeye siyaset, ekonomi, sanayi ve kültür gibi, her alanda çok değerli katkılar yaptıkları vurgulanmıştır.

Türkiye'nin ayrıca Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yakın ilişkide oluğunu belirten açıklama, milyonlarca barışsever Kürdün, terörist örgüt olduğu ABD ve AB tarafından da kabul edilen PKK ve onun uzantısı olan YPG'den kesinlikle ayrıştırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada "Türkiye bu nedenle ABD'nin YPG'yi destekleme, eğitme ve silahlandırma taktiğini en başından reddetti," dendi.YPG'nin ve siyasi kolu olan PYD'nin IŞID tehdidini bahane ederek bölgede etnik temizlik yaptığını, kendi ideolojisine katılmayan Kürtlere, Araplara, Türkmen ve Süryanilere karşı geniş çaplı insan hakları ihlalleri işlediğini, Suriyeli ve uluslararası kaynaklar göstererek anlatan TCA , bölge halkının temsilcilerinin YPG veya PYD'yi meşru siyasi oluşumlar olarak görmediğini vurguladı. TCA ayrıca, Suriye iç savaşından, İŞİD veya YPG şiddetinden kaçarak Türkiye'ye sığınmış bulunan binlerce Suriyeli Kürdün de aralarında olduğu 3.5 milyon civarında Suriyeli sığınmacıyı barındırdığını açıklamasında ifade etti.

İŞİD'e karşı mücadelede iki ülke arasında askeri işbirliği yapılması konusunda atılan adımları destediklerini belirten TCA, bunun ötesinde ABD ve Türkiye'nin, Suriye'de savaşın bitmesi için kapsamlı bir stratejik işbirliği yaparak, barışın tesisi yoluyla İŞİD'in ortadan kalkması için çalışması gerektiğini ifade etti. Bu hedef dahilinde Washington'un NATO müteffiki Türkiye'nin haklı milli güvenlik endişelerine olumlu cevap vermesi ve Ankara'nın da Amerika'nın siyasi sisteminin işleyişini dikkate alması gerektiğini vurgulayan TCA, "bu tür bir işbirliği İŞİD tehdidini kesin olarak ortadan kaldıracağı gibi, ABD ile Türkiye arasındaki ittifakı da kuvvetlendirecektir," dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: Bültenler

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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