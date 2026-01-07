ABD'nin Venezuela Müdahalesi - Son Dakika
ABD'nin Venezuela Müdahalesi

07.01.2026 18:13
Senatör Rick Scott, Venezuela'ya yönelik saldırının Latin Amerika'da değişim başlatacağını söyledi.

(ANKARA) – ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Venezuela'ya yönelik saldırısını destekleyerek, "bu adımın Latin Amerika genelinde bir değişim dalgası başlatacağını ve hedeflerinde Küba ile Nikaragua'nın da olduğunu" söyledi.

ABD medyasına konuşan Florida Senatörü Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından tutuklanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten övgüyle bahsetti. Scott, "ABD'nin saldırısının, bölgedeki dengeleri kökünden değiştireceğini" savundu.

Scott yayında yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Venezuela'da yaptıkları şey Latin Amerika'yı değiştirecek. Bu, Venezuela'yı değiştirmenin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki diğer sol yönetimleri de hedef gösteren Scott, "Washington'ın müdahalelerinin devam edeceğini" iddia etti.

Senatör Rick Scott, "Bu şey devam edecek. Küba'yı düzelteceğiz. Ardından Nikaragua düzelecek. Gelecek yıl Kolombiya'da yeni bir başkanımız olacak. Demokrasi bu yarımküreye geri dönüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

