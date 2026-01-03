Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Güncel

Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Eleştiri

03.01.2026 21:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Ne hazindir ki, şimdi bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiğinde Maduro’yu savunuyordun; şimdi ise dünya düzenini savunman gerektiğinde suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini meşrulaştırıyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız, dostluğunuz ve kardeşliğiniz de bu kadar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! '15 Temmuz'da beni ilk arayan Maduro'ydu' diyordun. 'Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız' diye seslenip, destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında 'kardeşim' diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro'yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro'yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump'ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump'tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"

Kaynak: ANKA

