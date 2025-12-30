ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü - Son Dakika
ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü

ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü
30.12.2025 03:25
ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenleyerek 2 narko-teröristi öldürdü.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi. ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

"BU SALDIRIDA 2 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Savunma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü - Son Dakika
