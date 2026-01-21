ABD, Orta Doğu'ya Savaş Uçakları Sevk Etti

(ANKARA) - ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), "ABD'nin Orta Doğu'ya savaş uçakları sevk ettiğini ve bir uçak gemisinin de bölgeye doğru ilerlediğini" yazdı. Haberde, "ABD Ordusu'na ait F-15E savaş uçaklarının, 18 Ocak Pazar günü Ürdün'e indiği; USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35'ler ve elektronik harp uçaklarını içeren bir taarruz grubuyla birlikte Basra Körfezi yönünde ilerlediği" belirtildi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Haberde, Trump'ın yardımcılarından "belirleyici" olarak nitelendirdiği askeri seçenekler talep ettiği ifade edildi. WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, "Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik olası bir saldırıdan geri adım atmasına rağmen, İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahaleleri ve artan can kayıpları nedeniyle askeri seçenekleri tamamen gündemden çıkarmadığını" kaydetti.

Haberde, "Bu görüşmeler, ABD'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi ve savaş uçakları göndermesiyle eş zamanlı yürütülüyor. Bu konuşlandırmalar, Trump'ın isterse İran'a saldırma gücüne sahip olmasını sağlayacak daha geniş kapsamlı bir askeri yığınağın başlangıcı olabilir" ifadelerine yer verildi.

ABD, IRGC tesislerin hedef alınmasını değerlendiriyor iddiası

Yetkililere göre Trump, ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir adımının nasıl bir etki yaratmasını istediğini anlatırken defalarca "belirleyici" kelimesini kullandı. Bu yaklaşımın, Pentagon ve Beyaz Saray'da, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı da içerebilecek çeşitli senaryoların masaya yatırılmasına yol açtığı kaydedildi.

Haberde, daha sınırlı askeri seçenekler kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait tesislerin hedef alınmasının da değerlendirildiği belirtildi. Ancak yetkililer, Trump'ın henüz İran'a yönelik bir saldırı emri vermediğini ve nihai kararın belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

ABD BM Daimi Temsilcisi Waltz: "İranlı yetkililer, 18 bin kişiyi öldürmüş olabilir"

İran'da hükümet karşıtı protestolarda ölen kişilerin sayısına ilişkin farklı tahminlerin bulunduğu aktarılan haberde, "ABD'li yetkililerin, can kaybının 2 bin ila 3 bin seviyesinin çok üzerinde olabileceğini değerlendirdiği" kaydedildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un, BM değerlendirmelerine atıfla İranlı yetkililerin 18 bine kadar kişiyi öldürmüş olabileceğini söylediği belirtildi.

Trump'ın, salı günü İran'a saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya, "İran'la ilgili ne olacağını görmemiz gerekecek" yanıtını verdiği aktarılan haberde, Trump'ın Washington'un uyarıları sonrası İran'ın geçen hafta 837 kişiyi asma planlarını iptal ettiğini hatırlattığı ifade edildi.

"F-15E savaş uçakları, Ürdün'e indi; uçak gemisi Basra Körfezi yönünde"

Haberde, "ABD Ordusu'nun Orta Doğu'ya ilave askeri unsurlar sevk etmeye devam ettiği, bu kapsamda ABD'ye ait F-15E savaş uçaklarının 18 Ocak Pazar günü Ürdün'e indiği" bildirildi. "USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35'ler ve elektronik harp uçaklarını içeren bir taarruz grubuyla birlikte Basra Körfezi yönünde ilerlediği" aktarıldı.

ABD'li yetkililer, İran'ın olası misillemelerine karşı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin de bölgeye konuşlandırılacağını belirtti.

"Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri olmayan seçenekleri de tartışıyor"

Haberde ayrıca, "Trump yönetimi içinde İran'a yönelik askeri olmayan seçeneklerin de tartışıldığı, bunlar arasında protestocuların çevrim içi koordinasyonuna destek verilmesi ve yeni yaptırımların gündeme geldiği kaydedildi.

Tahran yönetiminin ise ABD'nin İran'ı bombalaması ya da ülke liderliğinin hedef alınması halinde Amerikalılara karşılık verileceğini duyurduğu hatırlatıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, "Ülkemizin Yüce Lideri'ne yönelik herhangi bir saldırı, İran ulusuna karşı topyekun savaş anlamına gelir" dediği aktarıldı.