ABD petrol stokları bir haftada 2.97 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 4 Eylül'de sona eren haftada 2 milyon 970 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi.