ABD, Rus Petrol Tankerine El Koydu
Politika

ABD, Rus Petrol Tankerine El Koydu

08.01.2026 12:21
ABD Sahil Güvenliği, Kuzey Atlantik'te 'Bella 1' adlı Rus tankerine baskın düzenleyerek el koydu.

ABD Sahil Güvenliği, Kuzey Atlantik'te el koyduğu ve daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerinin görüntüsünü paylaştı.

ABD Sahil Güvenliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı ile dün sabah Kuzey Atlantik'te "Bella 1" adlı tankere baskın düzenlenerek geminin ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Sahil Güvenlik gemisi Munro'nun Atlantik boyunca sürdürdüğü takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, Bella 1'i sıkı bir şekilde yürütülen ortak bir operasyonla ele geçirmek için güçlü denizcilik yetkilerimizi kullandı. Hükümetin tüm birimlerinin çabası ve kusursuz koordinasyonu sayesinde deniz savaş gücümüz denize hakim olmaktan, uluslararası hukuku savunmaktan ve ABD'yi korumaktan gurur duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD Sahil Güvenliğinin petrol gemisine el koyduğu anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Geçtiğimiz ay rotasını ve adını değiştirip ABD müdahalesinden kurtulmuştu

ABD Sahil Güvenliği geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edilmeye devam edilmişti. ABD medyası dün Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, Son Dakika

