Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da

46 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Esper ve beraberindeki heyet, başkent Kabil'deki ABD birliklerini ziyaret etti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kabil'e gelen ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğini aktardı.

Esper ve Gani'nin görüşmesindeki ana maddenin, Taliban ile barış görüşmelerinin oluşturduğu bildirildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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