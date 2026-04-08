ABD Savunma Bakanı Hegseth\'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması, içerikten çok sosyal medyada ortaya atılan bir iddia nedeniyle gündem oldu.
Hegseth’in, İran’a yönelik sert mesajlar verdiği basın toplantısına ait bir video kesiti kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak kullanıcıların dikkatini çeken unsur, açıklamaların içeriğinden ziyade görüntülerde duyulduğu öne sürülen bir ses oldu.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Hegseth’in konuşması sırasında “duyulabilir bir ses” çıktığı ve bunun gaz sesi olduğu iddia edildi. Söz konusu görüntüler milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı.
İddialara konu olan görüntünün, 6 Nisan’da gerçekleştirilen bir basın brifingi sırasında kaydedildiği öne sürülüyor. Hegseth’in bu brifingde İran’daki bir ABD pilotunu kurtarma operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor. Viral olan kesitin ise konuşmanın hemen öncesine ait olduğu iddia ediliyor.
Görüntülerin gerçek olup olmadığı ise halen netlik kazanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları videonun gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise sesin yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini öne sürüyor.
Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı ya da Hegseth cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Görüntülerdeki sesin kaynağına dair iddialar doğrulanmış değil.
