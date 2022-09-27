Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır - Son Dakika
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Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır

27.09.2022 21:52

Ege'de son yaşananlara ilişkin ezber bozan bir çıkışta bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan'ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara'nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi. Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

TATBİKAT SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayri askeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim" yanıtını verdi.

Tavrını hep Yunanistan'dan yana koyan ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı çıkış: İkisi ülke de çok önemli

"İKİ ÜLKE DE ÇOK ÖNEMLİ"

ABD'li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

NED PRİCE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.

Tavrını hep Yunanistan'dan yana koyan ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı çıkış: İkisi ülke de çok önemli

EGE'DE NELER YAŞANIYOR?

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

Tavrını hep Yunanistan'dan yana koyan ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı çıkış: İkisi ülke de çok önemli

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

Yunanistan'ın hamlesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yorum gelmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik" dedi.

Tavrını hep Yunanistan'dan yana koyan ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı çıkış: İkisi ülke de çok önemli

MİÇOTAKİS: KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Erdoğan'ın "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Bunların politikaları buram buram provokasyon kokuyor" sözleriyle Yunanistan'dan da yanıt gecikmedi. Bütün gözlerin yapacağı konuşmaya çevrildiği Başbakan Miçotakis, "Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" karşılığını verdi.

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Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olan ABD'den kritik açıklama: İki ülke de önemli NATO ortağıdır - Son Dakika
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