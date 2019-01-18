Son Dakika Haberleri: ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Makamında Ziyaret Etti

ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Makamında Ziyaret Etti

1 saat önce

ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ettiANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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