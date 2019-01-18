ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Makamında Ziyaret Etti
1 saat önce
ABD Senatörü Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ettiANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi