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ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı - Son Dakika

ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı

24.06.2021 10:37

Türkiye'yi F-35 satın alması nedeniyle F-35 programından çıkaran ABD, Yunanistan için dikkatlerden kaçmayan bir karara imza attı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a teslimi için onay verirken askeri yardım yasa tasarısını da onayladığı öğrenildi. ABD Senato Genel Kurulu'na sevk edilen tasarı orada da kabul görür ise ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere sunulacak.

ABD Girit Adası ile Batı Trakya'daki askeri gücünü arttırmaya devam ederken, senatodan Yunanistan'ın silah ve eğitim desteği verilmesi ile ilgili yeni kararlar çıktı. Haber ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sosyal medya sitesinden paylaşıldı, Yunanistan medyası konuya geniş yer ayırdı.

YUNANİSTAN'A ASKERİ YARDIMIN SINIRI GENİŞLETİLDİ

Yunanistan'a askeri yardım, malzeme ve eğitim verilmesini öngören ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan tasarı, 9 Haziran tarihinde, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından hazırlanarak oylamaya sunuldu.

Yunanistan'a askeri destek verilmesini öngören tasarı tüm senatörlerin onayını aldı. Tasarı oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Burada da kabul edilmesi halinde yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

F- 35'LERİN SATIŞI İÇİN ONAY ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor. ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine olanak tanıyan tasarıda ayrıca Yunanistan'a F-35 uçaklarının satışı için onay veriliyor.

ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı

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Son Dakika Ekonomi ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • oğuz şatır: f 35 alması mı S400 dür o f35 olsa duramazsın :D ya hocam okumadan kontrol etmeden mi yazıyorsunuz TR f35 aldığı için f 35 programından çıkarıldı yani :D Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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