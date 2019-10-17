Son Dakika Haberleri: ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel
Son Dakika Güncel ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi.

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel, System.String[]

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde dün oy çokluğuyla geçen karar tasarısı bugün ABD Senatosu'na geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Paul, oylamayı engelledi. Paul, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarıya karşı çıktım, çünkü hiçbir soruna çözüm sunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararı eleştiriliyor, ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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