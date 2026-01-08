ABD Sınırına Yeni Bariyer: 804 km Şamandıra - Son Dakika
ABD Sınırına Yeni Bariyer: 804 km Şamandıra

08.01.2026 10:30
İç Güvenlik Bakanı Noem, yasa dışı geçişleri önlemek için 804 km su bariyeri kurulacağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yasa dışı geçişleri önlemek için nehir ve su yollarına 804 kilometreden fazla şamandıra bariyeri konuşlandırılacağını bildirdi.

Noem, Meksika sınırı yakınındaki Brownsville'de yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığı ile Gümrük ve Sınır Muhafazanın, su bariyerleri şeklinde 804 kilometreden fazla sınır bariyeri koyacağını söyledi.

209 kilometreden fazla bariyerin yerleştirilmeye hazır olduğunu aktaran Noem, bunların 152 santimetre çapında ve 4,5 metre uzunlukta şamandıralardan oluştuğunu kaydetti.

Noem, bu bariyerlerin "yasa dışı göçmenler, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının nehir ve diğer su yollarını geçmesini çok daha fazla zorlaştıracağı"nı belirtti.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.???????

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

