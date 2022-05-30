ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

30.05.2022 11:19
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

CBS'deki habere göre, California Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirildi.

Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edildi.

Nancy Pelosi'nin sözcüsü, olay hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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