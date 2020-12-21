ABD teşvik paketiyle endeksler ekside

ABD'de hisse senedi borsalarında endeksler, toplam 900 milyar dolarlık teşvik paketine ilişkin anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunun açıklanmasıyla, Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'e göre, üzerinde uzlaşma sağlanan teşvik paketi için gün içinde oylama yapılacak. Üzerinde uzlaşılan tasarı, federal işsizlik yardımlarında haftada 300 doların yanı sıra, tek seferlik olmak üzere ayrıca 600 dolarlık da doğrudan ödemeleri içeriyor.