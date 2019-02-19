Son Dakika Haberleri: Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu

Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, başkent Washington DC ve New York'ta protesto edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, başkent Washington DC ve New York'ta protesto edildi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:07 

New York, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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