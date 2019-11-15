"ABD, Türkiye'nin kararlılığının farkına vardı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye'yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye'nin kararlılığının farkına vardı" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye, PKK- YPG, FETÖ, S-400 gibi konular masaya yatırıldı.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, görüşmenin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin lehine bir görüşme olduğunu kaydeden Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye'yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye'nin kararlılığının farkına vardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda da bu kararlılığın açıkça vurgulandığını görüyoruz" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA PEKİŞECEK"

"ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu dengelemek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız kararlı duruşuyla hiçbir konuda taviz vermeden Türkiye'nin yolunu açtı. Yıllardır terörle mücadele eden ülkemiz binbir maske takan şer odakları tarafından birçok kez zarara uğratılmak istenmiş ancak hepsinin üstesinden başarı ile gelmiştir. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu grupları yok edip Ortadoğu'daki bütün halkların öncüsü ve sözcüsü olan bir ülke olacağız. Biz iş insanları olarak her durumda devletimizin yanında olacağız. Bu ikili görüşme ile ülkeler arasındaki siyasal ve ekonomik yakınlaşmanın pekişeceğine inancımız tam" açıklamasında bulundu.