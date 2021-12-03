ABD "Uzay Politikası" Belgesini Yayımladı - Son Dakika

Beyaz Saray, artan askeri tehditleri ele almak ve "uzay için kurallara dayalı bir uluslararası düzeni" desteklemek de dahil olmak üzere, uzay politikası önceliklerini özetleyen belgeleri yayınladı.

Ulusal Uzay Konseyi'nin ilk toplantısından önce yedi sayfalık Amerika Birleşik Devletleri Uzay Öncelikleri Çerçevesi belgesi, yeni yönetimin uzay politikasına ilişkin belge yayınladı.

Beyaz Saray yetkilisi konsey toplantısı öncesinde "Çerçeve, Konseyin ileriye dönük ulusal uzay politikası ve stratejisini geliştirme ve uygulama çabalarına rehberlik edecek" dedi.

"Sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanı faaliyetlerimizi ilerletmeye ve senkronize etmeye odaklanmayı sürdürüyor ve uzayın barışçıl keşfini teşvik etmek ve uzayda yanlış hesaplama veya çatışma riskini azaltmak dahil olmak üzere idarenin gündemini desteklemeye vurgu yapıyor; iklim krizini ele almak ve STEM eğitimini geliştirmek."

"Tarihi bir andayız: uzay faaliyetleri hızla hızlanıyor, bu da toplumun çeşitli sektörlerinde yeni fırsatların yanı sıra ABD uzay liderliği, küresel uzay yönetimi, uzay ortamının sürdürülebilirliği ve güvenli ve güvenli alan için yeni zorluklarla sonuçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

UZAY GİRİŞİMİNİ SÜRDÜRMEK...

Belge iki kategoride gruplanıyor. Birincisi "sağlam ve sorumlu bir ABD uzay girişimini sürdürmek" konusunu içeriyor. Bu öncelikler arasında uzay araştırmaları ve biliminde ABD liderliğinin devam etmesi, iklim değişikliğinin izlenmesi için uzaya dayalı yeteneklerin kullanılması ve eğitim yer alıyor. Ayrıca kategori uzaya dayalı kritik altyapıyı korumayı ve "rekabetçi ve gelişen bir ABD ticari uzay sektörünü" mümkün kılan düzenlemeleri desteklemeyi, "uzay ve karşı uzay tehditlerinin artan kapsamından ve ölçeğinden ulusal güvenlik çıkarlarını savunmayı" içeriyor.

İkinci kategori ise "mevcut ve gelecek nesiller için alanı koruma" başlığını ön planda tutuyor. Uzay sürdürülebilirliği ile ilgili çeşitli konuları içeriyor. Belgede, uzay faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği için mevcut ve yeni önlemler gibi "ABD, uzay için kurallara dayalı bir uluslararası düzeni desteklemek ve güçlendirmek için uluslararası toplumu devreye sokacak" ifadeleri yer alıyor.

Beyaz Saray yetkilisi, 1 Aralık'taki uzay konseyi toplantısına başkanlık edecek olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, konsey üyelerinden uzayda sorumlu davranış için kurallar ve normlar üzerinde çalışmalarını isteyeceğini söyledi.

Rapor, hükümetin, 2020'de Uzay Politikası Direktifi 5'te belirtilen siber güvenlik ilkelerini temel alarak "ABD kritik altyapısını kötü niyetli faaliyetlerden ve doğal tehlikelerden koruyan veya destekleyen uzay sistemlerinin güvenliğini ve direncini artıracağını" belirtiyor.

UZAY KİME AİTTİR?

"AY'DA MADEN ÇIKSA KİMİN OLACAK? ŞİRKETİN Mİ, ABD'NİN Mİ, İNSANLIĞIN MI?"