ABD ve Güney Kore, uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore, uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı

26.09.2022 19:36
ABD ve Güney Kore, uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı

ABD ve Güney Kore donanmalarının, Kore Yarımadası'nın doğu açıklarında, USS Ronald Reagan uçak gemisi ve harp filosunun katıldığı askeri tatbikata başladığı bildirildi.

ABD ve Güney Kore donanmalarının, Kore Yarımadası'nın doğu açıklarında, USS Ronald Reagan uçak gemisi ve harp filosunun katıldığı askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, tatbikata aralarında nükleer güçle çalışan USS Ronald Reagan uçak gemisinin olduğu 20'den fazla ABD ve Güney Kore savaş gemisi ile savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı belirtildi.

Dört gün sürecek tatbikatın, "müttefiklerin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı yanıt verme kararlılığını gösterdiği" kaydedildi.

Tatbikat Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kısa menzilli güdümlü füze testinin ardından geldi. Testin, Güney'in ABD ile yaptığı tatbikatları "işgal hazırlığı" olarak gören Pyonyang'ın tepkisi olduğu, tatbikat süresince yeni test fırlatışlarının yapılabileceği belirtiliyor.

ABD ve Güney Kore en son 2017'de Kore Yarımadası çevresinde ortak tatbikat yapmıştı. 3 uçak gemisinin katıldığı tatbikat Kuzey Kore'nin o dönemdeki nükleer ve füze testlerine yanıt amacını taşıyordu.

Müttefikler, 2018'de ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silahlardan arındırma konusunda müzakerelerin başlatılmasının ardından ortak tatbikatlarına ara vermişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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Kaynak: AA

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