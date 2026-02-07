ABD ve Hindistan'dan Geçici Ticaret Anlaşması - Son Dakika
Ekonomi

ABD ve Hindistan'dan Geçici Ticaret Anlaşması

07.02.2026 03:14
İki ülke mütekabiliyet esasıyla ticaret için geçici anlaşma sağladı, gümrük vergileri düşürülecek.

NEW ABD ile Hindistan, mütekabiliyet esası üzerine ve karşılıklı fayda sağlayan ticarete yönelik uzlaştığı geçici anlaşma çerçevesini duyurdu.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD ile Hindistan'ın ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, iki ülkenin mütekabiliyet esası üzerine ve karşılıklı fayda sağlayan ticarete yönelik "geçici anlaşma" için çerçeveye ulaştığı bildirildi.

Çerçevenin 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından başlatılan, ilave pazar erişimi taahhütlerini içerecek ve daha dayanıklı tedarik zincirlerini destekleyecek geniş kapsamlı ABD-Hindistan İkili Ticaret Anlaşması müzakerelerine yönelik bağlılığı teyit ettiği kaydedilen açıklamada, geçici anlaşmanın da tarihi bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, geçici anlaşma kapsamında Hindistan'ın ABD menşeli tüm sanayi ürünleri ile çok sayıda gıda ve tarım ürününe yönelik gümrük vergilerini kaldıracağı veya azaltacağı belirtilerek, ABD'nin de Hindistan menşeli birçok ürüne yüzde 18 karşılıklı tarife uygulayacağı, anlaşmanın başarıyla sonuçlanmasına bağlı olarak, jenerik ilaçlar, mücevher ve elmaslar ile uçak parçaları gibi kalemlerde tarifeleri kaldırabileceği aktarıldı.

ABD tarafından ulusal güvenlik tehditlerini gidermek amacıyla uygulanan Hindistan menşeli belirli uçak ve uçak parçaları üzerindeki gümrük vergilerinin de kaldırılacağı kaydedilen açıklamada, Hindistan'ın otomotiv parçaları için tercihli bir tarife kontenjanı elde edeceği ifade edildi.

Açıklamada, iki ülkenin birbirlerine sürdürülebilir biçimde tercihli pazar erişimi sağlamayı taahhüt ettiğine ve tarife dışı engelleri de ele alacağına işaret edildi.

Hindistan'ın gelecek beş yıl içinde ABD'den 500 milyar dolar tutarında enerji ürünleri, uçak ve uçak parçaları, kıymetli metaller, teknoloji ürünleri ve kok kömürü satın almasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, iki ülkenin teknoloji ürünleri ticaretini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, 2 Şubat'ta Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hindistan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

22:33
