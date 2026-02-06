ABD ve İran Muskat'ta Nükleer Görüşmelerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD ve İran Muskat'ta Nükleer Görüşmelerde

ABD ve İran Muskat\'ta Nükleer Görüşmelerde
06.02.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran, nükleer program üzerini konuşmak için Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya geldi.

ABD ile İran heyetleri, bugün Tahran'ın nükleer programını görüşmek üzere Umman'da bir araya gelecek.

ABD ile İran, Tahran'ın nükleer programını görüşmek için bugün Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya gelecek. Görüşmelerde ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, gece saatlerinde çok sayıda diplomatla Maskat'a ulaştığını duyurdu. Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran diplomasiye açık gözlerle ve geçen yılın acı hatırasını unutmadan giriyor. İyi niyetle hareket ediyoruz ve haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz. Taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar söylem değil, zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarını oluşturur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İran Muskat'ta Nükleer Görüşmelerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
05:44
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:49:33. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve İran Muskat'ta Nükleer Görüşmelerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.