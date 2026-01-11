ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika
ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Uyardı

11.01.2026 02:06
ABD Dışişleri, Venezuela'daki güvenlik belirsizliği nedeniyle vatandaşların derhal ayrılmasını istedi.

(ANKARA) – ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Venezuela'da güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğu belirtilerek, uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte ülkede bulunan ABD vatandaşlarının derhal Venezuela'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, ülkeden ayrılacak ABD vatandaşlarının yolculuk öncesinde tedbir almaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bazı silahlı milis gruplarının, "colectivos" olarak bilinen yapıların, yol kontrol noktaları kurarak araçları durdurduğu ve ABD vatandaşlığına ya da ABD'ye destek verildiğine dair kanıt aradığı yönünde raporlar bulunduğu kaydedildi.

Karayoluyla seyahatlerde teyakkuzda olunması ve dikkatli davranılması gerektiği ifade edilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin duyuruları ile internet sitelerinin güncel bilgiler için takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Venezuela'nın, ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer aldığı hatırlatılan açıklamada; ABD vatandaşlarının ülkede haksız gözaltı, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, yerel yasaların keyfi uygulanması, suç oranlarının yüksekliği, sivil huzursuzluk ve yetersiz sağlık altyapısı gibi ciddi risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da bulunan ABD vatandaşlarına Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı (STEP) üzerinden kayıt yaptırmaları ve güvenlik güncellemelerini takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:00
ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Uyardı
