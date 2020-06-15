ABD'ye ait savaş uçağı İngiltere'de denize düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.