Outlook şikâyetleri 3\'ten 138\'e çıktı: Microsoft\'ta yeni kesinti mi var?

ABD'de bankacılık sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıkların ardından gözler bu kez Microsoft'a çevrildi. Şirketin Outlook hizmetine ilişkin yeni kullanıcı şikâyetleri kaydedilirken kısa süre önce giderilen küresel kesintinin yeniden yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.

OUTLOOK'TA YENİ ERİŞİM ŞİKAYETLERİ

Kesintileri takip eden Downdetector platformunda Outlook'a yönelik şikâyetlerde artış kaydedildi. Aktarılan verilere göre normal koşullarda 3 civarında olan bildirim sayısı 138'e kadar yükseldi.

Kullanıcıların e-posta hesaplarına erişme, mesaj gönderme ve gelen kutularını görüntüleme gibi işlemlerde aksaklıklarla karşılaştıkları öne sürüldü.

Ancak bildirimlerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve sorunun kaç kullanıcıyı etkilediği henüz netleşmedi. Microsoft'un hizmetlerinde yeniden geniş çaplı bir kesinti meydana geldiğine ilişkin resmî doğrulama da yapılmadı.

DEV BANKALARDA DA SİSTEMLER AKSADI

ABD'de aynı gün JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve U.S. Bank müşterileri de dijital bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşadı.

Para transferi hizmeti Zelle'de de aksaklıklar bildirilirken bazı müşteriler hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise işlemlerini tamamlayamadıklarını belirtti.

Chase, yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını açıklayarak siber saldırı ihtimalini reddetti. Microsoft'a yönelik yeni şikâyetlerle bankalardaki sorunlar arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin ise herhangi bir bulgu açıklanmadı.

MICROSOFT GÜNLER ÖNCE 74 ÜLKEDE ÇÖKMÜŞTÜ

Microsoft'un Outlook, Teams, Microsoft 365 ve Copilot hizmetlerinde 12 Kasım'da başlayan küresel kesinti, 74 ülke ve bölgede milyonlarca kullanıcıyı etkilemişti.

E-posta gönderme, çevrim içi toplantı düzenleme ve kurumsal uygulamalara erişim gibi işlemlerin aksaması nedeniyle kamu kurumları, havayolu şirketleri ve finans kuruluşlarında ciddi sorunlar yaşanmıştı.

Reuters'ın haberine göre Downdetector'a dünya genelinde 7,4 milyondan fazla kesinti bildirimi ulaşırken şikâyetlerin en yoğun olduğu dönemde dakikada yaklaşık 20 bin bildirim kaydedilmişti.

Microsoft, sorunun sunucu altyapısındaki teknik aksaklıklardan kaynaklandığını açıklamış ve 14 Kasım'da hizmetlerin yeniden normale döndüğünü duyurmuştu.