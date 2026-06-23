abd'nin 250. yıl kutlamaları öncesi dikkat çeken iddia: trump'a suikast ihtimali konuşuluyor - Son Dakika
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abd'nin 250. yıl kutlamaları öncesi dikkat çeken iddia: trump'a suikast ihtimali konuşuluyor

23.06.2026 17:29
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD-İran hattındaki son gelişmeleri değerlendiren Sural, “İran ve ABD’ye 60 gün süre tanındı” dedi. İran’ın artık nükleer faaliyetlerde bulunamayacağını belirten Sural, bir yandan da ABD’nin Dünya Kupası’ndan 17 milyar dolarlık gelir beklediğini söyledi. Sural ayrıca, ABD’nin 250. yıl kutlamalarına hazırlandığını ve güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

ABD gündeminde hem dış politika hem de büyük organizasyonlar öne çıkıyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar’ın sunduğu programda ABD- İran ilişkilerinden Dünya Kupası hazırlıklarına, Beyaz Saray’daki dikkat çeken gelişmelerden ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine kadar birçok başlığı değerlendirdi.

“İRAN VE ABD’YE 60 GÜN SÜRE TANINDI”

ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, “İran ve ABD’ye 60 gün süre tanındı” dedi. Sürecin bölgesel dengeler açısından kritik olduğunu belirten Sural, “Hürmüz Boğazı’nın açılmasını kazanım saymak ne kadar doğru?” sözleriyle tartışmaların devam ettiğini ifade etti. İran’ın nükleer kapasitesine de değinen Sural, “İran artık nükleer herhangi bir faaliyette bulunamayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD, DÜNYA KUPASI’NDAN 17 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ BEKLİYOR”

ABD’de Dünya Kupası hazırlıklarının da hız kazandığını belirten Sural, organizasyonun ekonomik boyutuna dikkat çekti. Sural, “ABD’ye maç için gelen birçok Türk maçlara gitmemeyi düşünüyor” ifadelerini kullanırken, organizasyonun ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek “ABD, Dünya Kupası’ndan 17 milyar dolarlık kazanç bekliyor” dedi.

“ABD, TARİHİNİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİNE HAZIRLANIYOR”

ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına hazırlandığını belirten Sural, “ABD, tarihinin en önemli günlerinden birine hazırlanıyor” dedi. Kutlamalar kapsamında dikkat çekici gelişmeler yaşandığını ifade eden Sural, “Trump, Beyaz Saray’a boks ringi kurdu” sözleriyle hazırlıklara ilişkin detayları aktardı. Güvenlik önlemlerinin de üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sural, “ABD'nin 250. yıl kutlamalarında Trump’a suikast ihtimali varmış” ifadelerini kullanarak güvenlik endişelerinin de gündemde olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rona Doğan Sural, Donald Trump, Washington, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD abd'nin 250. yıl kutlamaları öncesi dikkat çeken iddia: trump'a suikast ihtimali konuşuluyor - Son Dakika

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