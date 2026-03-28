ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

28.03.2026 19:25
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk ayı geride kalırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin de yer aldığı USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'daki görev yerine ulaştığını açıkladı.

AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD Donanması’na bağlı denizciler ve Deniz Piyadeleri, 27 Mart’ta USS Tripoli (LHA 7) gemisiyle ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı. America sınıfı amfibi hücum gemisi olan USS Tripoli, yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinden oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu/ 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yapıyor. Bu güç; nakliye ve taarruz savaş uçaklarının yanı sıra amfibi hücum ve taktik unsurları da bünyesinde barındırıyor."

USS TRİPOLİ GEMİSİ

Yaklaşık 260 metre uzunluğa ve 45 bin ton deplasmana sahip olan USS Tripoli, F-35 savaş uçakları ile MV-22 Osprey tiltrotor hava araçlarını bünyesinde barındırabilen, aynı zamanda deniz piyadelerini karaya ulaştırmak için çıkarma unsurları taşıyan bir amfibi hücum gemisi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 6 yıldır hizmette olan geminin öncülük ettiği amfibi görev grubunda normal koşullarda USS New Orleans ve USS San Diego gibi çıkarma gemilerinin de yer alması bekleniyor. Ancak bu unsurların söz konusu görev kapsamında Tripoli’ye eşlik edip etmediği henüz netlik kazanmış değil.

Bu tür amfibi birlikler; tahliye operasyonlarının yanı sıra, hızlı baskınlar ve kıyıya yönelik askeri intikaller gibi görevlerde aktif rol oynuyor. Hem kara unsurlarını hem de hava gücünü aynı platformda bir araya getiren bu yapılar, ayrıca özel operasyon kabiliyetine sahip personeli de bünyesinde barındırabiliyor.

    Yorumlar (5)

  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    gelin gelin bakalım. ne göreceksiniz… 28 1 Yanıtla
  • Turan Turan:
    İran’da zaten sizi bekliyor çok kayıp verirsin Amerika İran’ı Araplara benzettirme 22 2 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    şaka mısınız operasyon kabiliyeti diyor bide:D yav kactane savaşa girdi yoki asgeri güçleri olan ülkelerle hic bir zaman dogrudan savasamiyor yemiyor çünkü:D 21 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Kaç ülkenin düzenini yok ettiler ? Irak Libya İran Venezuela Afganistan vs vs 3 2
  • 1234 1234:
    trampa sorsalar niçin savaşiyorsun diye bilmemki der herhalde kesin 17 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Serdar Dursun, Arda Güler’in 68 metreden attığı golü denedi İşte sonuç Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Rusya’dan benzin ihracatına yasak Rusya'dan benzin ihracatına yasak
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
