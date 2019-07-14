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Abdullah Gül, Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

17 dakika önce

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.

Abdullah Gül, Şanlıurfa'da cenazeye katıldı, System.String[]
11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.
22'nci dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Hacı Hadi Bayrak, dün vefat etti. Cenazeye katılmak için Hilvan'a gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak Saluca Mahallesi'ndeki taziye evine gitti. Buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Gül, Bayrak ailesine taziye dileklerini iletti ve okunan duaya eşlik etti.
Abdullah Gül, daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan Gül, vefat eden Hacı Hadi Bayrak'ın defni sırasında da mezara toprak attı.
Cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra eski milletvekilleri ve siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aşiret reisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
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