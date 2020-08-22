Abdurrahim Albayrak: "Bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük" - Son Dakika

Abdurrahim Albayrak: "Bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şanssız bir sezon geçirdikleri ifade ederek, "Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için, durdurmak için ne yollara başvurduklarına şahit olduk" dedi.

Abdurrahim Albayrak:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şanssız bir sezon geçirdikleri ifade ederek, "Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için, durdurmak için ne yollara başvurduklarına şahit olduk" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol şubesine yapılan eleştirilere cevap verdi. Süper Lig'i 6. olarak bitirdiklerini hatırlatan Albayarak, "Hiçbirimizin beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de üzüldük. Takdir edersiniz ki Galatasaray yol almışken, 7 galibiyet üst üste almışken korna virüsün dünyayı sardığı bir dönemde önce ben sonra hocamız, Kaan Kançal, Yusuf Günay hepimiz hastanelerde kaldık. Liglere ara verildi. Bu ara en çok bizi etkiledi. Özellikle virüsten sonra Rizespor maçının başta Muslera, Andone'nin sakatlanmaları bizi derinden üzdü. Gidişatımıza ciddi hasar verdi. Geçen sene bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar oldu. Cezalara ve haksızlıklara maruz kaldık. Geçen sene 60 milyon Euro olan Galatasaray Futbol Takımı'nın giderini bu sene 40-42 milyon Euro'lara düşürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek için büyük bir mesaimizi ayırıyoruz"

Bugüne kadar 6 transfer dönemi geçirdiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, "Bunların hepsini artı ile kapattık. Herkes bizi acımazsızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan üyeleri çıksın, ellerini vicdanlarına koysunlar, iyi yaptığımız şeyleri söylesinler. Hatalarımız vardır. Hatalarımızdan ders almaya devam ediyoruz. İnan ki uzun yıllar yönetimlerde oldum, arkadaşlarımızın bahsettiği gibi gerçekten bu yönetim yarım saat falan gelip şeyde durmuyoruz. Biz muntazam şekilde gündüz 1'de gelip, akşam 7'lere kadar kulüpte duruyoruz. Başkanımız ciddi hastalığa yakalandıktan sonra 'Galatasaray başkanı hasta oldu, kimse kulübe gitmiyor'demesinler diye bunu uzun saatlere çıkardık. Galatasaray'ı yönetmek bize nasip oldu. Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek için, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük bir mesaimizi Türk Telekom'da, Galatasaray'a ayırıyoruz. Ayırmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Geçen sene dönen dolapları gördük"

Geçen sezon ligi 6. sırada bitirdikleri ifade eden Albayarak, "Hiçbirimizin beklemediği, tasvip etmediği ama futbolda da bunların olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben inanıyorum ki geçen seneden dersler aldık. İşimize daha ciddi bir şekilde bakmaya başladık. Transferlerde harcamalarımızı kontrol altına almak için canla başla uğraşıyoruz. Yine bu seneyi karla kapatmayı hedefliyoruz. Bizde bu Galatasaray sevgisi olduğu sürece Galatasaray'ın bir kuruşunu sokağa atmayı Allah bize nasip etmesin. Bizim morale ihtiyacımız var. Birçok kulüp birbirlerine daha fazla yaklaştı. Biz bundan sonraki yönetimlere de destek vereceğiz. Ben her zaman Galatasaray'ın iyiliği için çalışacağım. Her çıkan bize vurmasın. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için, durdurmak için ne yollara başvurduklarına şahit olduk. Çok üzüldüm. Geçen sene ben inanıyorum ki o galibiyetler devam edecekti. Sivas'ta başlayan, Rize'de devam eden hakem hataları, korona virüsün de gelmesiyle geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdik. Geçen sene şampiyon olamaya çok ihtiyacımız vardı. Galatasaray için bu sene her şey iyi olacak. Yeter ki birlik olalım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: 'Bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen koronavirüs aşısı klinik denemeler için onay aldı Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü         
16:47
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor         
08:25
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak         
08:12
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
07:14
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 22:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdurrahim Albayrak: "Bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei