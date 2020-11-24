Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası - Son Dakika

Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası

24.11.2020 17:17
Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası, System.String[]

Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldüren eski polis, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldüren eski polis, biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uğur D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası verdi.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, 17 Kasım'da evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan Ebru Öztürk'ün polis memuru kardeşi Uğur D, Niğde'de polis ekiplerinin bir pansiyona düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalanarak Isparta'ya getirilmişti.

Isparta, Polis, Çavuş, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ablası ve eniştesini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası - Son Dakika


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