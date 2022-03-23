Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi - Son Dakika

Abramoviç'in iki süper lüks yatı da Türkiye'de demirledi Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci bir süper lüks yatı daha Türkiye'de demirledi. Rus milyarderin Solaris adlı teknesi Bodrum açıklarına gelirken, ikinci dev yatı The Eclipse de Marmaris'e demir attı. 162,5 metre uzunluğundaki, dünyanın en büyük yatlarından biri olan süper lüks yat The Eclipse'de iki helikopter pisti, yüzme havuzu ve füze savunma sistemleri bulunuyor