Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi - Son Dakika
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Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi

23.03.2022 12:44

Abramoviç'in iki süper lüks yatı da Türkiye'de demirledi Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci bir süper lüks yatı daha Türkiye'de demirledi.

Abramoviç'in iki süper lüks yatı da Türkiye'de demirledi Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci bir süper lüks yatı daha Türkiye'de demirledi. Rus milyarderin Solaris adlı teknesi Bodrum açıklarına gelirken, ikinci dev yatı The Eclipse de Marmaris'e demir attı. 162,5 metre uzunluğundaki, dünyanın en büyük yatlarından biri olan süper lüks yat The Eclipse'de iki helikopter pisti, yüzme havuzu ve füze savunma sistemleri bulunuyor

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Roman Abramovich, Marmaris, Türkiye, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi - Son Dakika
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