Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD Görüşmeleri Başladı

23.01.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında iki gün sürecek üçlü görüşmelerin başladığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşme Abu Dabi'de başladığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna Zirvesine ev sahipliği yapıyor. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin Abu Dabi'de başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Görüşmeler bugün Abu Dabi'de başladı ve 2 gün sürecek. Bu, diyaloğu teşvik etmek ve krize siyasi çözümler bulmak için yürütülen devam eden çabaların bir parçasıdır" denildi.

Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmelerin ilk turunun, "medya ve kamuya tamamen kapalı olarak" gerçekleştirileceğini aktardı.

Donbas üzerindeki anlaşmazlık ele alınacak

Abu Dabi görüşmeleri, barış sürecini ilerletmek için bir zemin oluşturmayı, doğrudan toprak ve Donbas üzerindeki anlaşmazlığı ele almayı ve bunun üzerine güvenlik mekanizmaları ile siyasi uzlaşı yollarını tartışmayı amaçlıyor.

"Herkes ne yapacağını biliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Abu Dabi görüşmelerinin başlamasından kısa bir süre önce tüm müzakere ekibiyle "görüşme yaptığını" söyledi. Ukrayna medyasının aktardığına göre; Zelenskiy, "Bütün ekibimiz orada, herkesle konuştuk, herkes ne yapacağını biliyor. Görüşmelerin çerçevesi, ele alınacak konular ve istenen sonuçları tartıştık. Formatların farklı olabileceğini de konuştuk. Ekip, sahada kararlar alacak ve diyalog nasıl ilerlerse yaklaşımını ona göre ayarlayacak" dedi.

Rusya'yı Kostyukov, Ukrayna'yı Umerov temsil ediyor

Rusya Devlet Başkanlığı olan Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye sadece Putin'in talimatları doğrultusunda hareket eden askeri yetkililer katılacak ve heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek. Ukrayna heyetine ise Kiev Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderlik edecek. ABD'yi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in temsil etmesi bekleniyor.

Donbas sorunu

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas'ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdiği bir röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirtmiş, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
TBMM’den geçti En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 22:12:47. #7.11#
SON DAKİKA: Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.