Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kandildağı köyünde, kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvan yerleşim alanı çevresinde görüldü. Yiyecek arayışı içinde köy yakınlarına kadar gelen hayvanlar, köylülerde tedirginliğe neden oldu.

ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Köyde bulunan çoban köpeklerinin saldırdığı melez hayvanlardan biri, çıkan arbede sırasında parçalanarak telef edildi. Diğer hayvanın ise saldırıdan yaralı şekilde kurtularak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı köylülerin hayvanlara müdahale etmek yerine çeşitli sesler çıkararak köpekleri daha da saldırganlaştırdığı görüldü.