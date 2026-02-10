Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu - Son Dakika
Yaşam

Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu

Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu
10.02.2026 11:20  Güncelleme: 11:28
Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu
Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy çevresine inen kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvandan biri çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef olurken, diğeri yaralı halde bölgeden uzaklaştı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kandildağı köyünde, kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvan yerleşim alanı çevresinde görüldü. Yiyecek arayışı içinde köy yakınlarına kadar gelen hayvanlar, köylülerde tedirginliğe neden oldu.

ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Köyde bulunan çoban köpeklerinin saldırdığı melez hayvanlardan biri, çıkan arbede sırasında parçalanarak telef edildi. Diğer hayvanın ise saldırıdan yaralı şekilde kurtularak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı köylülerin hayvanlara müdahale etmek yerine çeşitli sesler çıkararak köpekleri daha da saldırganlaştırdığı görüldü.

Son Dakika Yaşam Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu - Son Dakika

