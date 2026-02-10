Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kandildağı köyünde, kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvan yerleşim alanı çevresinde görüldü. Yiyecek arayışı içinde köy yakınlarına kadar gelen hayvanlar, köylülerde tedirginliğe neden oldu.
Köyde bulunan çoban köpeklerinin saldırdığı melez hayvanlardan biri, çıkan arbede sırasında parçalanarak telef edildi. Diğer hayvanın ise saldırıdan yaralı şekilde kurtularak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.
Yaşananlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı köylülerin hayvanlara müdahale etmek yerine çeşitli sesler çıkararak köpekleri daha da saldırganlaştırdığı görüldü.
Son Dakika › Yaşam › Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?