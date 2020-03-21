AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Spor AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası - Son Dakika Spor

AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya'da yayılan koronavirüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.


İtalya Serie A, Paolo Maldini, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:48 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 05:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]