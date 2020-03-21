Son Dakika › Spor › AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası - Son Dakika Spor
AC Milan'a şok: Paolo ve Daniel Maldini'de koronavirüs vakası
6 saat önce
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya'da yayılan koronavirüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak