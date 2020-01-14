Acar ve Bozkurt ailelerinin acı günü - Son Dakika
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Acar ve Bozkurt ailelerinin acı günü

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş Genel Müdürü Cengizhan Acar'ın annesi Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'un teyzesi Tayyibe Acar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş Genel Müdürü Cengizhan Acar'ın annesi Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'un teyzesi Tayyibe Acar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Anne Acar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze Namazına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, DAGC yönetim kurulu üyesi Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu, EGC Yönetim yönetim kurulu üyesi Samet Özünal, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, Fen İşleri Daire Başkanı Tuncay Atasever, yakınları, bürokratlar, basın mensupları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve Belediye çalışanları ile çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM

Orhan Bozkurt, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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