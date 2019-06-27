Son Dakika Haberleri: Acele kamulaştırma kararları
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Acele kamulaştırma kararları

1 saat önce

Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Ağrı, Cumhurbaşkanı, Bingöl, Güncel
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