Acele kamulaştırma kararları
1 saat önce
Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:16 Kaynak: AA
ve Ağrı
'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı için Solhan
ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay
ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
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