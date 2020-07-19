Acı biber yedi, fenomen oldu - Son Dakika

Acı biber yedi, fenomen oldu

BURDURLU kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl acı biber yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasın ardından fenomen oldu.

BURDURLU kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl acı biber yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasın ardından fenomen oldu. Aynı zamanda yerel sanatçı olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına klip de çekti.

Burdur'da, bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a, arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fenomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu ise sosyal medya hesaplarında 10 milyonun üzerinde görüntülendi.

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Aynı zamanda yerel sanatçı olan ve 28 bestesi olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde klip çekti. Karabacak, acı biber yediği klibin sonunda, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne atlayarak, acının etkisinden kurtulmaya çalıştı.

'BİBER ÖYLESİNE ACI Kİ, DÜNYAM ŞAŞTI'

Burdur'da 30 yıldan fazla kebap ustası olarak çalıştığını söyleyen Karabacak, "Geçen yıl arkadaşlarım bana acı biberle şaka yaptı. Bunu da videoya çekip, sosyal medyada paylaşmışlar. Biber öylesine acı ki, dünyam şaştı. Video 10 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda yerel sanatçıyım. Arabesk ve fantezi şarkılar söylüyorum. Bu olay üzerine sözü ve müziği kendime ait 'Biber' isimli bir şarkı yaptım. Buna Tefenni ve Yeşilova'da klip çektik. Klip çekimleri 5 gün sürdü. Youtube kanalımda paylaştığım klibim büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Şarkı söylemenin duygu işi olduğunu söyleyen Karabacak, "İlkokul çağlarında müzik merakım başladı. Herkes ders yaparken öğretmenim bana 'Sen ders çalışma, şarkı söyle' derdi. Daha sonra kebap ustası olarak çalışmaya başladım ama müzikten kopamadım. Son birkaç yıldır mesleğimi sürdürürken diğer yandan müziğe yoğunlaştım" dedi.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acı biber yedi, fenomen oldu - Son Dakika
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