Acı biber yedi, fenomen oldu - Son Dakika

BURDURLU kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl acı biber yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasın ardından fenomen oldu. Aynı zamanda yerel sanatçı olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına klip de çekti.
Burdur'da, bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a, arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fenomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu ise sosyal medya hesaplarında 10 milyonun üzerinde görüntülendi.
Şarkı söylemenin duygu işi olduğunu söyleyen Karabacak, "İlkokul çağlarında müzik merakım başladı. Herkes ders yaparken öğretmenim bana 'Sen ders çalışma, şarkı söyle' derdi. Daha sonra kebap ustası olarak çalışmaya başladım ama müzikten kopamadım. Son birkaç yıldır mesleğimi sürdürürken diğer yandan müziğe yoğunlaştım" dedi.