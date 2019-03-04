Acı Haber: Minik Efe Ölü Bulundu
1 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bahçedeki sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Bozdoğan
ilçesinde bahçedeki sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Vahit Efe Çine
sokakta oynarken gözden kayboldu. Baba Mehmet Çine oğlunu aramaya başladı. Oğlunu her tarafta arayan baba, oğlunu bulamayınca komşusunun bahçesindeki sulama havuzuna baktı. Çocuğunun sulama havuzuna düştüğünden şüphelenen baba Mehmet Çine hemen havuzun suyunu boşalttı. Havuzun suyu boşalınca minik Efe'nin cansız bedeni ortaya çıktı. Aile hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
Oyuncu Damla Sönmez'den Evlilik Sorusuna İlginç Cevap: Zaman Bulduğumuzda Evleneceğiz
Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı
Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek