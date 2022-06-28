Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika
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Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor

28.06.2022 14:48

Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acıgöl'de görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acıgöl'de görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Afyonkarahisar Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırında Aşağı Akpınar köyünde bulanan Acıgöl, ilk bahar ve yaz aylarında onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların tamda göç sezonuna denk gelen haziran aylarında özellikle flamingolar görsel şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından drone ile görüntülenen flamingolar ve kuş türleri müdürlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük beğeni topluyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Başmakçı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika

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