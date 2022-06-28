Afyonkarahisar Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırında Aşağı Akpınar köyünde bulanan Acıgöl, ilk bahar ve yaz aylarında onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların tamda göç sezonuna denk gelen haziran aylarında özellikle flamingolar görsel şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından drone ile görüntülenen flamingolar ve kuş türleri müdürlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük beğeni topluyor.

Kaynak: İHA

Karahisar, Başmakçı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Acıgöl'de flamingolar görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika

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