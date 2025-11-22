Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 123 hükümlü hastanelik oldu - Son Dakika
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 123 hükümlü hastanelik oldu

22.11.2025 20:41
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da açık cezaevinde 123 hükümlü yemekten zehirlendi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı 123'e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 123 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tavuklarda sikinti var millet ucuz diye tavuk döner yiyor onuda milletin elinden alacaklar bu gidişle 0 0 Yanıtla
