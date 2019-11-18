Son Dakika Haberleri: Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (3)
Son Dakika Güncel Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (3) - Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (3)

6 saat önce

GENÇ KIZIN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN DEFNEDİLDİ İzmir'in Buca ilçesinde, evinde sevgilisi olduğu iddia edilen ve açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi, saat 17.

Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (3), System.String[]

GENÇ KIZIN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN DEFNEDİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde sevgilisi olduğu iddia edilen ve açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi, saat 17.00 sıralarında ailesi tarafından alındı. Melisa Kalem'in İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hali İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:57 Kaynak: DHA
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Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı
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