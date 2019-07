Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde 10 bin kişi ile buluştu

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Açık Hava Sinema Film Gösterimi" etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Açık Hava Sinema Film Gösterimi" etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü.



Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.



Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Açık Hava Sinema Film Gösterimi" etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.



Temmuz başı itibariyle başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam edecek olan Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölgede düzenleniyor. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilen gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar Mahallelerinde de izleyici ile buluşacak.



Temmuz ayı boyunca perdeye yansıyacak olan Organize İşler Sazan Sarmalı usta senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı. Komedi, aksiyon türündeki filmde rol de alan Erdoğan'a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.



Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinde memnun olduğunu dile getirerek, "Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Her yaz, sezon filmlerini vatandaşlarla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ağustos ayında ise "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile etkinliğine devam edecek. Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen noktalarda ise gösterimler farklı tarihlerde gerçekleştirilecektir.



Gösterim takvimi



Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği'nin gösterim takvimi ise şöyle:



Organize İşler Sazan Sarmalı



Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.



Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba



Atapark - 24.07.2019 Çarşamba



Anıtpark Konser Alanı - 26.07.2019 Cuma



Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma



Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi



İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi



Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi



Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi



Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba



Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba



Bizim İçin Şampiyon



Tüm Gösterimler Saat 21.00'de başlayacak.



Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe



Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe



50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma



100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma



Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi



Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi



Anıtpark - 04.08.2019 Pazar



Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi



Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi



Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba



Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba



Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi



Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi



Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı



Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı



Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe



Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe



Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma



Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma



Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi



İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik

Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti

Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti

"Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi