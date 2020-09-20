Açık havada sinema keyfi - Son Dakika

Açık havada sinema keyfi

Açık havada sinema keyfi Arabasına binen oraya gitti Şanlıurfa'da ilki geçen hafta düzenlenen ve oldukça büyük ilgi gören Arabada Sinema Etkinliğinin ikincisinde bu hafta Şanlıurfalılara "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlettirildi.

Açık havada sinema keyfi

Arabasına binen oraya gitti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ilki geçen hafta düzenlenen ve oldukça büyük ilgi gören Arabada Sinema Etkinliğinin ikincisinde bu hafta Şanlıurfalılara "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlettirildi.

Kültürel belediyecilik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu da vatandaşlara arabada sinema keyfini yaşattı. Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen arabada sinema etkinliğinde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı film vatandaşların gösterimine sunuldu.

Yeni normalleşmeye uygun düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrak, maske ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Arabalarında sinema izlemenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, herkesin mutlaka bu heyecanı yaşamasını tavsiye etti.

Açık havada sinema keyfi

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Mucize, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Açık havada sinema keyfi - Son Dakika

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